2018-12-14T11:28:25+03:00
Спорт

Чемпионат города по бильярду состоится в Когалыме

Возрастных ограничений для участия нет
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города КогалымФото с сайта администрации города Когалым
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Суббота будет жаркой для любителей бильярда в Когалыме. В городе состоится традиционный чемпионат города по этому виду спорта.

По информации организаторов, мероприятие запланировано 15 декабря в бильярдном клубе «Дворянский клуб» при культурно-досуговом центре «Когалым».

Соревнования пройдут по правилам «Свободной пирамиды» на русском бильярде. Возрастных ограничений для участия нет.

Регистрация спортсменов начнется в девять утра в бильярдном клубе «Дворянский клуб». Начало игр - в 10:00.

Участвовать могут все, кто хоть раз брал в руки кий. Зрелище обещает быть ярким. Приглашаются участники и из других городов.

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