2018-12-14T11:01:05+03:00
Происшествия

Житель Югорска «нашёл» в чужом шкафу 150 тысяч рублей

Мужчину задержали полицейские
Алена Кульмухаметова
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Удачной посчитал находку пенсионер из Югорска в чужом платяном шкафу. Однако радость была недолгой. За кражу 150 тысяч рублей ему грозит срок.

- В Югорске мужчина, находясь в доме по улице Транспортная, похитил из платяного шкафа 150000 рублей, принадлежащие пенсионеру. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений, раскрыто 38, из них: факт причинения телесных повреждений, грабеж, 12 фактов незаконного оборота наркотических средств и 10 краж, в том числе 6 квартирных.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, из них: факт причинения телесных повреждений, мошенничество и 2 кражи.

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