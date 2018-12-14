Жители Югры вновь выбирают имя аэропорту Нижневартовска

14 Дек. 10:33 2018-12-14T10:33:04+03:00

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Второй тур голосования по выбору имен аэропортам в пяти городах России идёт полным ходом. Ранее воздушные гавани этих городов уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные варианты. В числе городов второго тура – Москва (Внуково), Санкт-Петербург, Архангельск, Пенза, Нижневартовск.

В настоящее время участие в голосовании по выбору имени аэропорта Нижневартовска уже приняли более 5 тысяч человек, большая часть из которых отдала предпочтение Виктору Муравленко - советскому организатору нефтяной и газовой промышленности, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственной премий.

Для проведения второго тура сформированы новые «тройки» имен – финалистов. Обновление шорт-листов проведено по общему правилу: из «троек» исключены имена, победившие в других регионах, и добавлены новые имена из списка ВЦИОМ, которые следовали за именами - финалистами первого тура.

Всего жители Югры могут выбрать между именами военного летчика Николая Архангельского, первого губернатора округа Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко.

Добавим, что повлиять на историческое решение о переименовании аэропорта может каждый югорчанин. Оставить свой голос можно до 23 декабря на сайте «Великие имена России».