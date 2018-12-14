2018-12-14T10:33:04+03:00
Общество

Жители Югры вновь выбирают имя аэропорту Нижневартовска

Возможно, он будет называться Муравленко
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Второй тур голосования по выбору имен аэропортам в пяти городах России идёт полным ходом. Ранее воздушные гавани этих городов уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные варианты. В числе городов второго тура – Москва (Внуково), Санкт-Петербург, Архангельск, Пенза, Нижневартовск.

В настоящее время участие в голосовании по выбору имени аэропорта Нижневартовска уже приняли более 5 тысяч человек, большая часть из которых отдала предпочтение Виктору Муравленко - советскому организатору нефтяной и газовой промышленности, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственной премий.

Для проведения второго тура сформированы новые «тройки» имен – финалистов. Обновление шорт-листов проведено по общему правилу: из «троек» исключены имена, победившие в других регионах, и добавлены новые имена из списка ВЦИОМ, которые следовали за именами - финалистами первого тура.

Всего жители Югры могут выбрать между именами военного летчика Николая Архангельского, первого губернатора округа Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко.

Добавим, что повлиять на историческое решение о переименовании аэропорта может каждый югорчанин. Оставить свой голос можно до 23 декабря на сайте «Великие имена России».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека