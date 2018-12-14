Специалистов кожно-венерологический диспансера Ханты-Мансийска подозревают в мошенничестве

14 Дек. 10:00 2018-12-14T10:00:56+03:00

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Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по оперативным материалам РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении двух специалистов Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера. Они подозреваются в мошенничестве.

По данным следственного комитета Югры, в 2017-2018 гг. одной из сотрудниц диспансера систематически начислялись премии, которые женщина передавала подозреваемым в соответствии с их указанием. Кроме этого, по данным следствия, в течение нескольких месяцев женщина вообще не работала, тем не менее выплаты заработной платы и премий продолжались с последующей передачей денег подозреваемым. В результате противоправных действий Департаменту здравоохранения округа причинен материальный ущерб, сумма которого будет установлена в ходе расследования.

Подозреваемые допрашиваются.