В Нижневартовск на зимний чемпионат округа прибыли 180 югорских спортсменов

14 Дек. 09:47 2018-12-14T09:47:20+03:00

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Около 180 спортсменов из разных городов Югры собрались в Нижневартовске, чтобы принять участие в зимнем чемпионате округа по пожарно-прикладному спорту.

По информации организаторов, состязания приурочили ко Дню спасателя, который будет отмечаться 27 декабря.

За звание лучших борются 10 сборных. На старт выходят как профессиональные пожарные, так и школьники. Примечательно, отметил депутат Думы Нижневартовска Владимир Джек, что в Год добровольца в составе команд присутствуют и представители добровольных пожарных дружин.

Участники чемпионата соревнуются в двух видах упражнений: подъём по штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. По итогам состязаний судьи назовут имена победителей как в личном первенстве, так и в общекомандном зачёте.