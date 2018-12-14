Жительница Мегиона ради кредита в 3 миллиона «поделилась» деньгами

14 Дек. 08:55 2018-12-14T08:55:16+03:00

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Пенсионерка из Мегиона поверила словам мошенников и, не глядя, перевела почти 100 тысяч рублей неизвестным.

Полицейским женщина сообщила, что на одном из телевизионных каналов увидела рекламу о получении кредита без посещения банка. Запросив в поисковой строке название финансовой организации, она нашла сайт с аналогичным названием и оставила заявку на получение кредита в размере 3 миллионов рублей.

Через несколько часов ей пришло сообщение с информацией об одобрении финансовой операции. Только для этого ей необходимо было перечислить 52 тысячи рублей в счет первоначального платежа и 43 тысячи рублей за доставку кредитного договора курьером. Согласившись с условиями банка, потерпевшая перевела деньги на номер банковской карты, указанной в сообщении. Не дождавшись представителей курьерской службы, югорчанка попыталась связаться с представителями банка. Однако телефоны были уже недоступны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.