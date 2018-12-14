В ХМАО один из самых низких транспортных налогов

14 Дек. 08:50 2018-12-14T08:50:31+03:00

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Аналитики ФинЭкспертизы выяснили, в каких российских регионах налогоплательщикам дороже всего обходится владение подержанным мощным автомобилем. Эксперты не ограничились механикой начисления транспортного налога и рассмотрели «налоговые крайности» на конкретных примерах.

Разница в начислениях транспортного налога по регионам разнится в десятки раз. Для анализа были выбраны автомобили Lada Granta (классик) мощностью 87 л.с. и KIA Rio мощностью 123 л.с., которые занимают первые строчки в рейтинге самых продаваемых авто в России, а также Toyota Highlander II мощностью 273 лошадиные силы, которая входит список самых надежных авто старше 10 лет.

Согласно расчетам, в Оренбургской области владельцы Lada Granta вообще не будут платить транспортный налог, а в Башкортостане заплатят 2 175 рублей в год. Собственники KIA Rio в Ханты-Мансийском автономном округе заплатят 861 рубль, а в Вологодской области - 4 305 рублей транспортного налога в год. Владельцы десятилетней Toyota Highlander II, в Республике Тыва будут платить 8 190 рублей транспортного налога, а в Курской области 40 950 рублей.