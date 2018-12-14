2018-12-14T07:59:41+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали 5 человек

Задержаны 8 пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Массовое ДТП случилось накануне в Нефтеюганском районе. Его спровоцировала 32-летняя водитель «Ниссан».

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 13 декабря в 17:50 на 784 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, водитель за рулём «Ниссан Примера» допустила занос своего автомобиля и врезалась в грузовик «DАF XF95 Series» с полуприцепом, двигавшимся во встречном направлении. Далее, произошло столкновение с автомобилем «Рено Дастер», движущимся в попутном направлении. В результате происшествия, водитель автомобиля «Ниссан Примера», доставлена в больницу.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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