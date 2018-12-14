2018-12-14T07:23:04+03:00
Общество

Погода в Югре 14 декабря: облачно и небольшой снег

В округе преобладает комфортная для прогулок температура воздуха
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня пасмурно и снежноВ Югре сегодня пасмурно и снежноФото: Татьяна Коркина
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В пятницу, 14 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, по северным районам порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем -3,-8 ºС, по восточным районам -10,-15 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая изморозь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -5,-7 ºС.

В Сургуте снегопад и облачная погода. Ветер юго-западный, западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха: -9,-5 градусов.

В Нижневартовске снегопад и облачная погода. Ветер юго-западный, западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -5 градусов.

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