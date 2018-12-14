Погода в Югре 14 декабря: облачно и небольшой снег
В пятницу, 14 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь, туман. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, по северным районам порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем -3,-8 ºС, по восточным районам -10,-15 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая изморозь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -5,-7 ºС.
В Сургуте снегопад и облачная погода. Ветер юго-западный, западный 7-14 метров в секунду. Температура воздуха: -9,-5 градусов.
В Нижневартовске снегопад и облачная погода. Ветер юго-западный, западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -5 градусов.