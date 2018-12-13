2018-12-13T16:02:01+03:00
Общество

Пьяный житель Югорска получил срок и штраф за попытку дать взятку сотруднику ДПС

Деньги ушли в доход государству
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин был задержан нетрезвым за рулём авто. Пытаясь исправить ситуацию, он лишь усугубил ее, пытаясь подкупить сотрудников ДПС.

По информации СУ СК ХМАО-Югры, подсудимый, находясь в патрульном автомобиле ДПС, желая избежать административной ответственности за нетрезвое вождение пытался подкупить сотрудника полиции, оставив в патрульном автомобиле 15 тысяч рублей. Преступные действия были пресечены, водитель был задержан.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении, в содеянном раскаялся.

Приговором Югорского районного суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 1 год, со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Кроме этого, 15 тысяч рублей, от получения которых отказался инспектор ДПС и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, были конфискованы и обращены в доход государства.

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