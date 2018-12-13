2018-12-13T15:46:50+03:00
Происшествия

Десять лет тюрьмы получил житель Приобья за удар лопатой по голове

Голова собутыльника натиска металла не перенесла
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Алкоголь, ссора и, как следствие, пьяные разборки, которые завершились смертью одного из мужчин случились в Октябрьском районе.

По информации СУ СК ХМАО-Югры, в августе прошлого года, между нетрезвыми потерпевшим и подсудимым на берегу реки в поселке Приобье, произошла ссора, во время которой обвиняемый нанес по голове потерпевшего несколько ударов лопатой. От полученных ранений потерпевший скончался, а подсудимый с места преступления скрылся. Задержали беглеца сотрудники полиции через несколько дней.

Весь период следствия подсудимый находился под стражей. Вину в совершении преступления он не признал.

Накануне, Октябрьский районный суд постановил обвинительный приговор – мужчина осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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