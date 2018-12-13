В Ханты-Мансийске стартовал форум «Развитие человеческого капитала в Югре»

13 Дек. 15:30 2018-12-13T15:30:30+03:00

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Двухдневный всероссийский форум «Развитие человеческого капитала в Югре» стартовал в Ханты-Мансийске.

В нём «Развитие человеческого капитала в Югре» принимают участие свыше 200 человек, в числе которых представители федеральных и региональных организаций, органов власти и местного самоуправления, субъектов Уральского федерального округа и России. В течение двух дней им предстоит обсудить аспекты подбора персонала, HR-аналитики, оценки и обучения персонала, привлечения талантливых людей, адаптации молодежи в органах власти и многие другие.

В рамках мероприятия организована ярмарка вакансий и аукцион идей, где эксперты каждой из четырех больших площадок форума представят свои наработки.