В Югре соцсети вновь опубликовали видео с избиением подростка

13 Дек. 15:20 2018-12-13T15:20:33+03:00

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Накануне социальные сети Нижневартовска всколыхнуло видео, где на кадрах запечатлено, как одна девочка жестоко избивает другую. Видео заинтересовало следователей.

Известно, что происшествие зафиксировано в посёлке Излучинск. Две сверстницы выясняют отношения на видео. Одна их них жестоко избивает девушку. После публикации в СМИ и пабликах видеокадров, жертва сама попросила его удалить и назвала причину ссоры – жвачка. Также пострадавшая сообщила, что агрессивная ровесница не раз избивала школьниц.

Следственный комитет Югры организовал проверку по данному факту. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, личности и возраст всех участников инцидента, тяжесть вреда, причиненного здоровью школьницы. Также будут изучены условия проживания и воспитания несовершеннолетних, обстановка в их семьях, характеризующие материалы. Также будет установлено, проявляла ли ранее агрессию девушка, наносившая удары, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о поведении несовершеннолетней, и если да, то какие меры были приняты со стороны родителей и профильных служб.