Подросток из Нефтеюганска украла вещи из магазина
Хозяин магазина после посещения 16-летней девушкой его отдела, не досчитался вещей. Мужчина обратился в полицию.
- В Нефтеюганске девушка 2002 года рождения, находясь в магазине одежды по улице Нефтяников, похитила имущество, принадлежащее магазину. Сумма ущерба составила более 3900 рублей. Похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
А в Когалыме сотрудниками полиции задержан молодой человек, который находясь в квартире заявителя, расположенной по улице Романтиков, похитил сотовый телефон, стоимостью более 48000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, раскрыто 36, из них: факт причинения телесных повреждений, 10 фактов незаконного оборота наркотических средств и 4 кражи.