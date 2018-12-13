2018-12-13T15:06:58+03:00
Происшествия

Подросток из Нефтеюганска украла вещи из магазина

Носить их ей не придётся
Алена Кульмухаметова
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Хозяин магазина после посещения 16-летней девушкой его отдела, не досчитался вещей. Мужчина обратился в полицию.

- В Нефтеюганске девушка 2002 года рождения, находясь в магазине одежды по улице Нефтяников, похитила имущество, принадлежащее магазину. Сумма ущерба составила более 3900 рублей. Похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

А в Когалыме сотрудниками полиции задержан молодой человек, который находясь в квартире заявителя, расположенной по улице Романтиков, похитил сотовый телефон, стоимостью более 48000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, раскрыто 36, из них: факт причинения телесных повреждений, 10 фактов незаконного оборота наркотических средств и 4 кражи.

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