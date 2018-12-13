Югорские таможенники развали новогодние подарки, сладости и вещи
Сотрудники Ханты-Мансийской таможни и таможенных постов собрали продукты, новогодние подарки, одежду и обувь для людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.
Так, в Нижневартовске неравнодушные поддержали проект «Помоги продержаться», передав волонтерам пакеты с вещами и новогодние подарки. А съестные припасы (консервы, тушенку, крупы, макаронные изделия, печенье, сгущенку, чай, сладости) завезли по конкретному адресу, не забыв и детей из этой многодетной семьи.
В Ханты-Мансийске коллектив таможенного поста помог многодетной семье, проживающей в пригороде, собрав вещи для детей и взрослых.
Ребятам из «Сургутского центра социальной помощи семье и детям» таможенники подарят игрушки и новогодние подарки, приурочив свой визит к приближению Нового года.