Югорские таможенники развали новогодние подарки, сладости и вещи

13 Дек. 14:48 2018-12-13T14:48:02+03:00

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Сотрудники Ханты-Мансийской таможни и таможенных постов собрали продукты, новогодние подарки, одежду и обувь для людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

Так, в Нижневартовске неравнодушные поддержали проект «Помоги продержаться», передав волонтерам пакеты с вещами и новогодние подарки. А съестные припасы (консервы, тушенку, крупы, макаронные изделия, печенье, сгущенку, чай, сладости) завезли по конкретному адресу, не забыв и детей из этой многодетной семьи.

В Ханты-Мансийске коллектив таможенного поста помог многодетной семье, проживающей в пригороде, собрав вещи для детей и взрослых.

Ребятам из «Сургутского центра социальной помощи семье и детям» таможенники подарят игрушки и новогодние подарки, приурочив свой визит к приближению Нового года.