2018-12-13T13:54:29+03:00
Происшествия

Духи на 30 тысяч рублей украла в магазинах безработная жительница Сургута

Всего за час женщина «засветилась» в двух магазинах
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Два заявления в полицию о краже дорогостоящих духов поступили из парфюмерных магазинов Сургута.

Выехав на место происшествия по первому вызову, полицейские установили, что неизвестный с витрины магазина похитил духи за 15 тысяч рублей.

В другом магазине также была похищена туалетная вода известных брендов на сумму более 16 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемую 31-летнюю не работающую женщину, которая созналась в содеянном. Часть похищенного сургутянки успела продать, а деньги потратила на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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