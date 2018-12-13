Духи на 30 тысяч рублей украла в магазинах безработная жительница Сургута
Всего за час женщина «засветилась» в двух магазинах
Фото с сайта пиксабай
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Два заявления в полицию о краже дорогостоящих духов поступили из парфюмерных магазинов Сургута.
Выехав на место происшествия по первому вызову, полицейские установили, что неизвестный с витрины магазина похитил духи за 15 тысяч рублей.
В другом магазине также была похищена туалетная вода известных брендов на сумму более 16 тысяч рублей.
Оперативники задержали подозреваемую 31-летнюю не работающую женщину, которая созналась в содеянном. Часть похищенного сургутянки успела продать, а деньги потратила на личные нужды.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».