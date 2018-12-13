2018-12-13T12:55:37+03:00
Общество

В Югре создают новый герб

Эскиз выбирали 300 жителей округа
Алена Кульмухаметова
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Привычную югорчанам символику округа планируется сохранить и размещать на презентационных материалах в качестве официальной эмблемы региона.

Эскиз нового герба выбирали более 300 югорчан.

Они одобрили необходимость наличия официально зарегистрированного герба Югры. По их мнению, на гербе требуется визуализировать природные богатства автономного округа, обратить внимание на смысловую нагрузку цветов, использовать меньше черного, применить оригинальный орнамент коренных народов Севера, а также доработать существующую геральдическую эмблему.

Кроме того, были озвучены и конкретные предложения, касающиеся отдельных составных частей герба. Все предложения взяты в работу.

В настоящее время над проектом работают историки и ученые. Доработка эскиза герба с учетом предложений общественности будет продолжена в январе 2019 года.

Напомним, решение о пересмотре символики Ханты-Мансийского автономного округа было принято в связи с тем, что геральдический совет при президенте России разъяснил, что некоторые символы нынешнего герба содержат толкования, не отвечающие статусу автономного округа и его историческому наследию.

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