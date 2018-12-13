2018-12-13T12:34:22+03:00
Происшествия

Пенсионер из Нефтеюганска потерял свой гараж

Металлический бокс присвоил мегионец
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мужчина приехал в свой гараж, но на месте обнаружил лишь пустое место. В таинственное исчезновение он не поверил и обратился в полицию.

Полицейским Нефтеюганска 72-летний мужчина рассказал, что накануне в гаражном кооперативе исчез его металлический бокс.

Оперативники задержали жителя Мегиона, причастного к совершению данного преступления. Им оказался ранее не судимый 57-летний мужчина.

Подозреваемый на протяжении нескольких месяцев наблюдал за объектом, после чего предполагая, что им никто не пользуется, решил похитить его. За помощью обратился к знакомому машинисту. Сначала они с помощью экскаватора переместили гараж за территорию кооператива, после чего через несколько дней сломали его и сдали в пункт приема металлолома. Вырученные 30 тысяч рублей мужчина потратил на приобретение продуктов питания и одежду.

Известно, что югорчанин подрабатывал сторожем в одном их пунктов приема металлолома, расположенного неподалеку от гаражного кооператива.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека