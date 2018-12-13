Пенсионер из Нефтеюганска потерял свой гараж

13 Дек. 12:34 2018-12-13T12:34:22+03:00

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Мужчина приехал в свой гараж, но на месте обнаружил лишь пустое место. В таинственное исчезновение он не поверил и обратился в полицию.

Полицейским Нефтеюганска 72-летний мужчина рассказал, что накануне в гаражном кооперативе исчез его металлический бокс.

Оперативники задержали жителя Мегиона, причастного к совершению данного преступления. Им оказался ранее не судимый 57-летний мужчина.

Подозреваемый на протяжении нескольких месяцев наблюдал за объектом, после чего предполагая, что им никто не пользуется, решил похитить его. За помощью обратился к знакомому машинисту. Сначала они с помощью экскаватора переместили гараж за территорию кооператива, после чего через несколько дней сломали его и сдали в пункт приема металлолома. Вырученные 30 тысяч рублей мужчина потратил на приобретение продуктов питания и одежду.

Известно, что югорчанин подрабатывал сторожем в одном их пунктов приема металлолома, расположенного неподалеку от гаражного кооператива.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».