2018-12-13T12:01:02+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске расположен 371 контейнер для раздельного сбора мусора

Опасные отходы сдают в управляющие компании
Алена Кульмухаметова
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Горожане сортируют мусорГорожане сортируют мусорФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийске обсудили вопросы перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Глава города Максим Ряшин подчеркнул, что итогом проводимой реформы должно стать повышение качества оказываемых услуг.

- Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами не должен повлечь за собой проблем для наших жителей и муниципальных предприятий, вовлеченных в этот процесс. Он должен пройти максимально комфортно для всех. Итогом должна стать бесперебойная и качественная работа системы.

Напомним, что Ханты-Мансийск в числе первых муниципалитетов Югры, наряду с Кондинским районом и Ураем, с октября этого года перешёл на новую систему обращения с ТКО. В городе организовано 775 мест накопления ТКО, ведется работа по раздельному накоплению мусора. Всего установлен 321 контейнер для раздельного сбора отходов, из них 175 – для макулатуры, 142 – для пластика и 4 – для использованных батареек, термометров и ламп. До конца года планируется дополнительно установить 50 контейнеров для макулатуры, столько же для пластика и 4 для батареек.

Добавим, что прием люминесцентных и ртутьсодержащих ламп осуществляют управляющие компании, а также имеются четыре специализированных пункта сбора данных отходов.

Кроме того, с октября начал действовать новый тариф на оплату услуги по сбору и вывозу мусора. Теперь она перешла из разряда жилищных - в коммунальные, а также установлен норматив накопления мусора на 1 человека. Плата за обращение с ТКО теперь составляет для жителей многоквартирных домов – 139, 99 рублей в месяц с человека, для жителей индивидуальных жилых домов – 200,98.

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