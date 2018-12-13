2018-12-13T09:54:56+03:00
Происшествия

Житель Ханты-Мансийска за вакансию водителя отдал деньги и остался без работы

Мужчина обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ради трудоустройства в нефтегазовую компанию Югры, житель окружной столицы заплатил кадровику. Позже оказалось, что это были мошенники.

По информации УМВД по ХМАО-Югры, 24-летний житель Ханты-Мансийска на сайте нашел объявление о вакансии личного водителя руководителя одной из ведущих нефтегазодобывающих компаний региона. Позвонив по указанному в объявлении номеру, сотрудник кадровой службы заверил мужчину, что для трудоустройства необходимо разрешение на оружие. За содействие в оформлении данного документа нужно было перевести на номер мобильного телефона кадровика 7500 рублей. После перевода денег мужчина больше не смог дозвониться до представителя компании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека