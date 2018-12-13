Житель Ханты-Мансийска за вакансию водителя отдал деньги и остался без работы

13 Дек. 09:54 2018-12-13T09:54:56+03:00

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Ради трудоустройства в нефтегазовую компанию Югры, житель окружной столицы заплатил кадровику. Позже оказалось, что это были мошенники.

По информации УМВД по ХМАО-Югры, 24-летний житель Ханты-Мансийска на сайте нашел объявление о вакансии личного водителя руководителя одной из ведущих нефтегазодобывающих компаний региона. Позвонив по указанному в объявлении номеру, сотрудник кадровой службы заверил мужчину, что для трудоустройства необходимо разрешение на оружие. За содействие в оформлении данного документа нужно было перевести на номер мобильного телефона кадровика 7500 рублей. После перевода денег мужчина больше не смог дозвониться до представителя компании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».