2018-12-13T09:16:42+03:00
Происшествия

Молодая сургутянка избила и обокрала случайную женщину

Грозная леди пришла выбивать долг
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Безработная 22-летняя жительница Сургута пошла к знакомой выбивать долги. На её пути встретилась незнакомая женщина, которая сполна ответила за чужую вину.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Сургута с заявлением о совершении грабежа обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что на нее напала неизвестная девушка и похитила мобильный телефон. После чего ей пришло сообщение о списании 65 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к женщине пришла неизвестная ей девушка, разыскивающая свою задолжавшую знакомую. Узнав, что последняя по данному адресу не проживает, 22-летняя сургутянка занервничала. Затем устроила словесную перепалку, а далее с кулаками набросилась на незнакомку, вырвала из рук мобильный телефон и скрылась с места происшествия. Чуть позже злоумышленница, воспользовавшись услугами мобильного банка, перевела на собственный счет 65 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемая нигде не работала и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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