2018-12-13T08:56:29+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске заработал снежный полигон

Талая вода не уйдет в реку
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Обновлённый снежный полигон запущен в работу в окружной столице Югры. Площадка была построена этим летом согласно проекту и с соблюдением всех экологических нормативов.

По информации пресс-службы администрации Ханты-Мансийска, площадка имеет твердое основание, по периметру сделан земляной вал для того, чтобы вода после естественного таяния не попадала на близлежащую территорию и не засоряла ее.

- Площадка полностью модернизирована. Сегодня она предусматривает противофильтрационный экран в основании которой находится мембрана, сверху песок и щебень. Снежные массы, которые размещаются на этой площадке, в результате естественного плавления превращаются в сточные воды, которые проходят очистку на очистных сооружениях. Это исключает нанесение вреда окружающей среде, - рассказала инженер-эколог Оксана Шульга.

По словам специалистов, хотя обильные снегопады временно в городе прекратились, работники муниципального дорожного предприятия продолжают вывозить снег круглосуточно. На сегодняшний день в уборке и вывозе снега задействовано 150 единиц техники. Ежедневно из города вывозится порядка 6 тысяч кубометров снежных масс.

- В Ханты-Мансийске работает первая в округе снегоплавильная машина. 50%

снега складируется, 50% утилизируется посредством этой установки, которая на сегодняшний день работает в круглосуточном режиме. Её производительность 200 кубов в час, - отметил начальник производственно-технического отдела М ДЭП Иван Иноземцев. - Чтобы в результате плавления снега растаявшую воду очистить от песка был установлен дополнительный бункер по сбору взвешенных частиц.

Отметим, ежегодно за зимний сезон в Ханты-Мансийске вывозится около 1 миллиона кубометров снежной массы. Основной организацией, отвечающей за зимнее содержание улиц и дорог города, является Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие.

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