2018-12-13T07:48:58+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 6 человек

Задержаны шесть пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёсткую аварию спровоцировала автовладелица в Сургуте, «пролетев» на «красный». Пострадали четыре человека.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 12 декабря в 21:10 в Сургуте на регулируемом перекрестке проспект Пролетарский – улица Университетская, водитель за рулём «Ниссан X-Trail» выехала на запрещающий сигнал светофора для разворота на перекрестке и врезалась в «Ниссан Альмера».

В результате происшествия, 37-летняя водитель автомобиля «Ниссан X-Trail», водитель и две пассажирки автомобиля «Ниссан Альмера» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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