Погода в Югре 13 декабря: облачно и снегопад

13 Дек. 07:39 2018-12-13T07:39:11+03:00

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В четверг, 13 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Снег различной интенсивности, изморозь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура -7,-12 ºС, местами -13,-18 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая изморозь. Ветер ночью юго-западный 4-9 метров в секунду, днем северо-западный 6-11 метров секунду. Температура воздуха днем сотавит -7,-9 ºС.

В Сургуте облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный, северо-западный4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -8,-7 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -5 градусов.