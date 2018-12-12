В Югре открыли пять ледовых переправ
В Ханты-Мансийском округе введены в эксплуатацию первые пять ледовых перепав межмуниципального значения. Об этом сообщает пресс-службу МЧС России по ХМАО-Югре.
Три переправы открыты на реке Северная Сосьва в Березовском районе на автозимниках Игрим – Анеева; Березово – Ванзетур – Игрим и Березово – Ванзетур. Также принята в эксплуатацию переправа на протоке Чуанель на автозимнике Березово – Ванзетур. В Белоярском районе открыта ледовая дорога через реку Лыхма на автозимнике Белоярский – Полноват.
Передвигаться по ним может транспорт массой не выше 10 тонн.
В Ханты-Мансийском районе открыты две технологические переправы грузоподъемностью 5 тонн.
Напомним, всего этой зимой на водных объектах Югры планируется ввести в эксплуатацию 85 ледовых переправ.