В Югре открыли пять ледовых переправ

12 Дек. 15:58 2018-12-12T15:58:24+03:00

Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

По ним могут двигаться машины массой до 10 тонн

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В Ханты-Мансийском округе введены в эксплуатацию первые пять ледовых перепав межмуниципального значения. Об этом сообщает пресс-службу МЧС России по ХМАО-Югре.

Три переправы открыты на реке Северная Сосьва в Березовском районе на автозимниках Игрим – Анеева; Березово – Ванзетур – Игрим и Березово – Ванзетур. Также принята в эксплуатацию переправа на протоке Чуанель на автозимнике Березово – Ванзетур. В Белоярском районе открыта ледовая дорога через реку Лыхма на автозимнике Белоярский – Полноват.

Передвигаться по ним может транспорт массой не выше 10 тонн.

В Ханты-Мансийском районе открыты две технологические переправы грузоподъемностью 5 тонн.

Напомним, всего этой зимой на водных объектах Югры планируется ввести в эксплуатацию 85 ледовых переправ.