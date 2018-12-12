В Сургуте на снегу обнаружены разделанные трупы животных

12 Дек. 14:49 2018-12-12T14:49:15+03:00

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Скотомогильник обнаружен рядом с улицей Электротехничческая в Сургуте. Об этом рассказывает ТРК «Сургутинтерновости».

Разделанные туши животных сургутяне обнаружили в овраге. По всей видимости их владелец не желал платить за утилизацию скота.

Сообщения об останках животных появились сначала в социальных сетях.

Отмечается, что трупы животных могут являться источниками загрязнений окружающей среды и распространения опасных инфекционных заболеваний, среди которых сибирская язва, эмкар, чума крупного рогатого скота.

По официальным данным, при утилизации павших сельскохозяйственных животных применяются методы переработки на специальных предприятиях, сжигание туш, обезвреживание в биотермической яме и захоронение в предназначенных для этого скотомогильниках. Сваливать туши в ближайший овраг – нарушение. Если будет установлена причастность юридического лица к такой утилизации, штраф может составить 700 тысяч рублей или же деятельность такого предприятия приостановят на три месяца. В полиции уже зарегистрировано соответствующее заявление.