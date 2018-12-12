Крымчанин на двойника из Сургута оформил кредиты на 137 тысяч

12 Дек. 14:01 2018-12-12T14:01:16+03:00

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Житель Сургута был сильно удивлён, когда ему стали поступать звонки о просроченной задолженности из различных банков. Кредитов мужчина не оформлял, но недавно потерял паспорт. Сургутянин обратился в полицию.

Оперативники уточнили, что у сургутянина имеются кредиты на сумму более 137 тысяч рублей. Финансовые займы он не брал, однако недавно утерял паспорт.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и впоследствии задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался нигде неработающий 32-летний уроженец Крыма.

Со слов задержанного, он нашел документ, после чего предпринял попытки найти владельца. Когда поиски ничего не дали, мужчина решил воспользоваться паспортом и оформил потребительские кредиты. Так как с потерпевшим имелись внешние схожести, подозрение у сотрудников банка предоставленный документ не вызвал.

Часть денег злоумышленник потратил на покупку вещей и продуктов питания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».