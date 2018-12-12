Деревня Шапша признана территорией детства среди регионов России

12 Дек. 13:38 2018-12-12T13:38:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Деревня Шапша Ханты-Мансийского района заняла второе место среди сельских поселений по итогам всероссийского конкурса «Город – территория детства».

Населенный пункт разделил «серебро» с поселениями Холмогой Иркутской области и Безымянное Саратовской области.

Первое место в этой номинации заняли Ровеньки Белгородской области, Грахово Удмуртской республик и Варзуга Мурманской области.

Замкнули тройку лидеров Хлевное Липецкой области, Песочное Ярославской области, Андрейково Смоленской области и Окунево Кемеровской области.

Церемония награждения состоится 17 декабря в Совете Федерации.

Стоит отметить, что в 2018 году в конкурсе приняли участие 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов России. Напомним, что всероссийский конкурс «Город – территория детства» направлен на укрепление семейных ценностей, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирование среды, дружественной семье и детям. Он проводится с 2010 года.

Напомним, в 2017 году по итогам соревнования Сургут занял третье место среди городов с населением 100 тысяч человек и более.