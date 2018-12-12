Духи, пистолет и деньги стали добычей югорских воришек в минувшие сутки

12 Дек. 12:56 2018-12-12T12:56:03+03:00

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Воришки предпочитают ходить по магазинам без денег. При этом кражу не всегда сходить им с рук.

Так, в Сургуте около 19 часов, безработная 32-летняя женщина в магазине по улице Игоря Киртбая похитила духи на сумму более 16800 рублей. Подозреваемая дала признательные показания.

В Радужном сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже 35-летний мужчина. Находясь в квартире дома, расположенного в 3 микрорайоне, нарушитель похитил сигнальный пистолет, стоимостью более 7000 рублей. Похищенное изъято.

В Нягани подозреваемый из квартиры дома по улице Железнодорожная похитил 5000 рублей. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 28, из них: грабеж, 2 факта незаконного оборота наркотических средств и 7 краж, в том числе 2 квартирные.