2018-12-12T12:40:18+03:00
Происшествия

В Сургуте водитель на «Мицубиси Паджеро» «выбил страйк» из шести машин

Пострадали четыре человека
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Массовое ДТП устроил 58-летний водитель мощного внедорожника на улице Энергетиков в Сургуте. В аварии на дороге оказались семь машин.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 11 декабря в 17:45 в районе дома №1 на улице Энергетиков, водитель за рулём «Мицубиси Паджеро» столкнулся с «Хендай Крета», который от столкновения отбросило на стоящие автомобили «Мазда-3», и «Тойота Ленд Крузер Прадо», Далее, автомобиль «Тойта Ленд Крузер» столкнулся со стоящим автомобилем «Мазда-CX52», а автомобиль «Мазда-3» столкнулся с автомобилем «Тойота РАВ-4». Далее автомобиль «Тойота РАВ-4» столкнулся автобусом «МАЗ 3103469».

В результате столкновения водитель и пассажирка автомобиля «Мицубиси Паджеро», водитель автомобиля «Хендэ Крета» и водитель автомобиля «Тойота РАВ-4», получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы.

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