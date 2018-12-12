2018-12-12T11:56:27+03:00
Происшествия

Жительница Пыть-Яха при попытках сдать квартиру перевела мошеннику 134 тысячи рублей

Преступник застал её врасплох
Алена Кульмухаметова
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Жительница Пыть-Яха так горела желанием скорее получить аванс за сдачу квартиры в найм, что подвоха ни в чём не заметила.

Полицейским, 30-летняя женщина пояснила, что она разместила объявление в Интернете о предоставлении квартиры в аренду. На рекламу откликнулся мужчина и сообщил, что ему требуется жилье на период командировки и предложил внести предоплату. Только для получения залога, югорчанке необходимо сообщить ему номера банковских карт и коды доступа из смс-сообщений.

Затем аферист попросил пострадавшую немедленно подойти к банкомату и говорил, что делать. Заявительница выполняла финансовые операции, не осознавая, что вводит номера телефонов. После, мужчина заверил, что деньги поступят в ближайшее время и прервал разговор. Заявительница пыталась перезвонить, но номер был недоступен. В результате переводов, женщинапотеряла 134 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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