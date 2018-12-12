В Нижневартовске количество снега посчитали метражом улиц

12 Дек. 11:27 2018-12-12T11:27:44+03:00

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На Югру обрушились снегопады. Осадки идут ежедневно. Города утопают в сугробах, а коммунальщики едва успевают вывозить снежные массы из города.

Накануне, коммунальщик Нижневартовска посчитали, сколько снега они вывезли с начала декабря. Цифра вышла внушительная, а способ измерения необычным.

«Из города вывезено более 20 тысяч кубометров снега. Если весь этот снег загрузить в стандартный самосвал, то потребуется столько машин, сколько могло бы выстроиться в два ряда вдоль городской набережной (от гостиницы «Жемчужина Сибири» до улицы Ханты-Мансийской)», говорится в сообщении.

Отметим, что в Нижневартовске продолжается работа по очистке улично-дорожной сети города от снега. Данные работы 14 декабря будут проводиться на проспекте Победы (в створе улиц Мира и Ленина). С 8 часов и до окончания работ вартовчан просят не оставлять автотранспорт на данном участке.