2018-12-12T10:56:09+03:00
Происшествия

Пьяный друг угнал в Белоярском «Хендай Сантафе», чтобы произвести впечатление на родню

Ключи он бросил в сугроб
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Нетрезвый уголовник решил навестить своих родственников на дорогом авто без разрешения хозяина, но вылетел с дороги. Владелец машины обратился в полицию.

Накануне в дежурную часть полиции обратился белоярец с заявлением об угоне автомобиля «Хендай Сантафе».

Полицейским мужчина рассказал, что вечером к нему в гости на дачный участок пришел друг с ранее незнакомым ему товарищем. Они выпивали, после чего уснули. Утром белоярец обнаружил пропажу своего дорогостоящего автомобиля и сообщил в полицию.

Наряд ДПС обнаружил на участке дороги «Казым – Белоярский» брошенный автомобиль. Угонщиком оказался 29-летний ранее судимый за кражу местный житель.

Как оказалось, подозреваемый хотел воспользоваться автомобилем нового знакомого для того, чтобы навестить своих родственников в селе Казым. Справиться с управлением чужого авто злоумышленнику не удалось, и он вылетел с дороги. Тогда мужчина бросил машину на дороге, а ключи от замка зажигания выбросил в сугроб.

В отношении нарушителя отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека