Пьяный друг угнал в Белоярском «Хендай Сантафе», чтобы произвести впечатление на родню

12 Дек. 10:56 2018-12-12T10:56:09+03:00

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Нетрезвый уголовник решил навестить своих родственников на дорогом авто без разрешения хозяина, но вылетел с дороги. Владелец машины обратился в полицию.

Накануне в дежурную часть полиции обратился белоярец с заявлением об угоне автомобиля «Хендай Сантафе».

Полицейским мужчина рассказал, что вечером к нему в гости на дачный участок пришел друг с ранее незнакомым ему товарищем. Они выпивали, после чего уснули. Утром белоярец обнаружил пропажу своего дорогостоящего автомобиля и сообщил в полицию.

Наряд ДПС обнаружил на участке дороги «Казым – Белоярский» брошенный автомобиль. Угонщиком оказался 29-летний ранее судимый за кражу местный житель.

Как оказалось, подозреваемый хотел воспользоваться автомобилем нового знакомого для того, чтобы навестить своих родственников в селе Казым. Справиться с управлением чужого авто злоумышленнику не удалось, и он вылетел с дороги. Тогда мужчина бросил машину на дороге, а ключи от замка зажигания выбросил в сугроб.

В отношении нарушителя отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».