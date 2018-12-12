Лучший Дед Мороз России живёт в Сургуте, а Снегурочка в Оренбурге

12 Дек. 10:27 2018-12-12T10:27:13+03:00

Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей представил свободный театр из Урая

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Снегурочка из Оренбурга Маргарита Асанова и Дед Мороз из Сургута Анатолий Лупашко стали обладателями гран-при всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек, который состоялся в Ханты-Мансийске.

По итогам презентации конкурсных программ в номинации «Эстрадный номер» лучшей была признана программа «Зимушка-зима» ансамбля современного и эстрадного танца «Антре» из Когалыма.

Программа молодежного уличного театра «Гулливер» Нижневартовского дворца искусств стала победителем среди новогодних программ для взрослых.

Лучшей в номинации «Новогодняя игровая программа для детей» стала программа «Ну и гаджеты» Сургутского театра актера и куклы «Петрушка».

Среди новогодних театрализованных представлений для взрослых победы удостоился Нижневартовский центр национальных культур.

Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей по итогам конкурса представил свободный театр из Урая.

Участник из Нижневартовска Валерий Родионов получил приз за лучший костюм Деда Мороза, а представительница Салыма Нефтеюганского района Юлия Кутина отмечена за лучший костюм Снегурочки.

Лучшим музыкальным Дедом Морозом был признан хантымансиец Павел Соболев, а лучшей музыкальной Снегурочкой стала Дарья Кленкова из Казани.

Посох Деда Мороза выиграл представитель Беларуси Сергей Буленков, а гость из Китая Юань Цюань был удостоен специального диплома «За дружбу народов».

Напомним, что всероссийский съезд Дедом Морозов и Снегурочек прошел в Ханты-Мансийске 7-9 декабря.

Участие в нем приняли около 150 человек, объединенные в 21 команду из Октябрьского, Белоярского, Нефтеюганского районов, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Когалыма, Нефтеюганска, Урая, Сургута, Северодвинска, Миасса, Оренбурга, Нарьян-Мара, сборные Татарстана, Беларуси и Китая.