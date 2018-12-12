2018-12-12T09:59:47+03:00
Происшествия

Предприниматель из Лянтора скрыл от налоговой 6 миллионов рублей

Деньги придётся вернуть государству
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Сантехника и строительные материалы, по мнению налоговой, приносили неплохой доход бизнесмену из Лянтора. Мужчина два года тщательно скрывал приходы и расходы фирмы.

Следственный отдел СК ХМАО-Югры из Сургута возбудил уголовное дело по Статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере».

Индивидуальный предприниматель из Лянтора, отпускал в розницу санитарную технику и строительные материалы. В период с 2013 по 2015 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

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