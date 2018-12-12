2018-12-12T09:46:52+03:00
Звезды

Жителей Нижневартовска знакомят с кыргызской культурой

Горожан удивят костюмы и танцы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Вартовчане 12 декабря в Центре национальных культур проводят День кыргызской культуры. Под звуки комуза – национального музыкального инструмента - со сцены будут звучать кыргызские песни.

Общественная организация «Национально-культурный Центр «Кыргызстан-Югра» удивит горожан своими самобытными танцами и колоритными костюмами. Творческим подарком станет выступление вокальных и хореографических коллективов Центра национальных культур и национальных общественных организаций Нижневартовска.

Отметим, что сегодня также День Конституции РФ. 25 лет назад был принят Основной Закон, который заложил новые демократические основы российской государственности, открыл нашему обществу возможности для движения к позитивным стратегическим целям, обеспечил поступательное развитие в политической, экономической и социальной сферах.

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