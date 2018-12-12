В ХМАО в обращении находятся фальшивые деньги

12 Дек. 08:53 2018-12-12T08:53:25+03:00

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Купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей выявлены в банках при пересчете денег. Жителей округа просят внимательно просматривать деньги.

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска поступило сообщение о том, что при пересчете денег, полученных от одной из торговых организаций города, была выявлена купюра достоинством 1000 рублей с признаками подделки.

Аналогичный факт зарегистрирован в Сургуте. При пересчете денег в одном из банков, поступившей от клиента, кассир выявила признаки подделки на купюре номиналом 1000 рублей.

Также в Сургуте обнаружен билет банка России номиналом 5000 рублей с признаками подделки.

Полицейскими ищут лиц, причастных к распространению фальшивых банкнот.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег или ценных бумаг».