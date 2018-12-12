2018-12-12T08:28:39+03:00
Происшествия

Во время посадки самолёта в аэропорту Сургута пострадали два бортпроводника

Судно попало в зону повышенной турбулентности
Алена Кульмухаметова
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Пассажиры испытали перегрузкиПассажиры испытали перегрузкиФото: Татьяна Коркина
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Два бортпроводника получили травмы во время посадки самолёта в аэропорту Сургута. Об этом сообщают в воздушной гавани.

Происшествие случилось 11 декабря. Самолёт рейса «Москва-Сургут» авиакомпании «ЮТэйра» при посадке попал в зону повышенной турбулентности.

«Командир B-737 «ЮТэйр», выполнявшего рейс из Москвы накануне во второй половине дня, доложил о попадании самолета в зону повышенной турбулентности во время захода на посадку в аэропорту Сургута», — сообщили в аэропорту.

Два бортпроводника получили травмы. Пассажиры воздушного судна не пострадали, но испытали перегрузки. Самолёт удачно приземлился в запланированное время.

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