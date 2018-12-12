2018-12-12T07:47:11+03:00
Происшествия

Сургутянка с плохой кредитной историей отдала мошенникам 350 тысяч рублей

Женщина оставила онлайн заявку на сайте
Алена Кульмухаметова
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Покупку квартиры жительницы сельского поселения Ульт-Ягун Сургутского района придётся отложить. Ради получения ипотеки, женщина перевела незнакомцам 350 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, женщина, решив приобрести квартиру, обратилась для оформления ипотеки в банк. Но из-за того, что кредитная история у нее плохая, в выдаче кредита банки отказывали. Поэтому потерпевшая решила воспользоваться услугами сайта, который обещал одобрить ипотеку, даже для тех, у кого испорчена кредитная история.

Женщина оставила онлайн заявку на сайте. Через несколько минут позвонил представитель одного из банков и предложил кредит на выгодных условиях. Но для получения денег необходимо было оформить страховку, затем оплатить курьера, потом услуги по оформлению документов. В итоге женщина перевела мошенникам 342 тысячи рублей. О том, что она стала жертвой мошенников, сургутянка поняла после того как мошенники перестали выходить на связь, а сайт заблокировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

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