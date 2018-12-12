Погода в Югре 12 декабря: небольшой снег и облачно
В среду, 12 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем -9,-14 ºС, местами -15,-20 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Небольшой снег, слабая изморозь. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11,-13 ºС.
В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -9 градусов.
В Нижневартовске пасмурная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха -16, -11 градусов.