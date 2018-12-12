2018-12-12T07:32:17+03:00
Общество

Погода в Югре 12 декабря: небольшой снег и облачно

Днём столбики термометров пойдут вверх
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня небольшой снегопадВ Югре сегодня небольшой снегопадФото: Татьяна Коркина
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В среду, 12 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем -9,-14 ºС, местами -15,-20 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Небольшой снег, слабая изморозь. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11,-13 ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -9 градусов.

В Нижневартовске пасмурная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха -16, -11 градусов.

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