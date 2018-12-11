2018-12-11T15:22:26+03:00
Общество

Вартовчане приняли участие в массовом гулянии в честь дня рождения Югры

Фотографии с оленями стали запоминающимися
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Нижневартовск накануне отпраздновал 88-ю годовщину со дня образования Югры. В этот день во Дворце искусств состоялась церемония награждения горожан. Всего вартовчане получили 65 наград.

По завершении церемонии на площади Дворца искусств состоялось народное гулянье «Югра от древности до современности». Для горожан организовали игровые, спортивные, концертно-развлекательные и торговые площадки. Нижневартовцы смогли посетить чум, привезенный с одного из стойбищ коренных народов Севера, а также сфотографироваться с настоящими оленями.

Творческие коллективы города подарили жителям яркий концерт.

- Мы сегодня от души повеселились на праздновании Дня рождения округа. Нам удалось потанцевать, спеть вместе с горожанами, посоревноваться в играх народов севера. Мы считаем, что увидеть Югру - значит влюбиться в Россию, – поделились мнением вартовчане.

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