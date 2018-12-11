Житель Октябрьского района присвоил земельный участок
Обвинение в мошенничестве в крупном размере получил житель посёлка Сергино Октябрьского района за присвоение земельного участка.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в апреле 2018 года жителем посёлка Сергино зарегистрировано право собственности на земельный участок, который ему не предоставлялся.
В качестве правоустанавливающего документа злоумышленник предъявил в регистрирующий орган подложную выписку из похозяйственной книги.
В результате государству причинен ущерб в размере 500 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы в ОМВД России по Октябрьскому району для решения вопроса об уголовном преследовании.
Накануне возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».