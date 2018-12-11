2018-12-11T14:59:32+03:00
Происшествия

Житель Октябрьского района присвоил земельный участок

Мужчина стал фигурантом уголовного дела
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Обвинение в мошенничестве в крупном размере получил житель посёлка Сергино Октябрьского района за присвоение земельного участка.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в апреле 2018 года жителем посёлка Сергино зарегистрировано право собственности на земельный участок, который ему не предоставлялся.

В качестве правоустанавливающего документа злоумышленник предъявил в регистрирующий орган подложную выписку из похозяйственной книги.

В результате государству причинен ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы в ОМВД России по Октябрьскому району для решения вопроса об уголовном преследовании.

Накануне возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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