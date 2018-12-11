2018-12-11T14:33:13+03:00
Общество

В Югре стали меньше потреблять электроэнергии

Энергосистема выдерживает нагрузку
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В Ханты-Мансийске состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве Югры.

Одной из главных тем обсуждения стал анализ текущего состояния энергосистемы региона и прогнозирование ситуаций при прохождении максимума нагрузки в текущий осенне-зимний период.

Отмечено, что по сравнению с прошлым годом объём электропотребления в Югре снизился на 2,1%. Основной причиной является снижение потребления электроэнергии крупными нефтегазодобывающими предприятиями. Было также отмечено, что ремонтная программа завершается субъектами электроэнергетики в установленные сроки.

В ходе подготовки к зиме на всех предприятиях электроэнергетической отрасли автономного округа сформированы бригады, укомплектованные соответствующей спецтехникой и составлен перечень резервных источников электроэнергии. Для информирования югорчан о нарушениях электроснабжения действуют дежурные службы и «горячие линии».

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