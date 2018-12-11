Двое жителей Нижневартовска задержаны с большой партией наркотиков

11 Дек. 13:54 2018-12-11T13:54:24+03:00

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Двадцать лет лишения свободы грозит жителям Нижневартовска за распространение наркотиков. Мужчин задержали накануне во время рейда около одного из домов по улице Мира.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, во время досмотра у 28-летнего задержанного полицейскими обнаружены и изъяты 166 пакетиков с веществом внешне схожим с наркотическим. У второго подозреваемого изъято 7 пакетиков с аналогичным веществом. Еще несколько свертков были обнаружены в результате дальнейшего осмотра места происшествия в подъезде соседнего дома, где были задержаны подозреваемые.

Эксперты подтвердили, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более 760 граммов.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела заключены под стражу.