2018-12-11T13:54:24+03:00
Происшествия

Двое жителей Нижневартовска задержаны с большой партией наркотиков

Преступников заключили под стражу
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Двадцать лет лишения свободы грозит жителям Нижневартовска за распространение наркотиков. Мужчин задержали накануне во время рейда около одного из домов по улице Мира.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, во время досмотра у 28-летнего задержанного полицейскими обнаружены и изъяты 166 пакетиков с веществом внешне схожим с наркотическим. У второго подозреваемого изъято 7 пакетиков с аналогичным веществом. Еще несколько свертков были обнаружены в результате дальнейшего осмотра места происшествия в подъезде соседнего дома, где были задержаны подозреваемые.

Эксперты подтвердили, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более 760 граммов.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела заключены под стражу.

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