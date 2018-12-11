Двое жителей Нижневартовска задержаны с большой партией наркотиков
Двадцать лет лишения свободы грозит жителям Нижневартовска за распространение наркотиков. Мужчин задержали накануне во время рейда около одного из домов по улице Мира.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, во время досмотра у 28-летнего задержанного полицейскими обнаружены и изъяты 166 пакетиков с веществом внешне схожим с наркотическим. У второго подозреваемого изъято 7 пакетиков с аналогичным веществом. Еще несколько свертков были обнаружены в результате дальнейшего осмотра места происшествия в подъезде соседнего дома, где были задержаны подозреваемые.
Эксперты подтвердили, что изъятое является синтетическим наркотиком массой более 760 граммов.
На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела заключены под стражу.