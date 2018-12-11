В Нефтеюганске крышку люка заменили только после падения малыша

11 Дек. 13:31 2018-12-11T13:31:23+03:00

Она сложилась пополам под весом малыша

Изменить размер текста: A A

Двухлетний мальчик провалился в канализационный люк в сентябре текущего года. Отец ребёнка вовремя успел вытянуть ребёнка.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку опубликованных в Интернете сведений о падении ребенка в канализационный колодец.

Выяснилось, что двухлетний мальчик, прогуливаясь с отцом вблизи многоквартирного дома, наступил на крышку люка, одна из половин которого оборвалась и ребёнок провалился в канализационный колодец. Отец спас малыша от страшной гибели.

Причиной несчастного случая явилось несоответствие крышки колодца требованиям государственных стандартов.

По данному факту межрайонной прокуратурой внесено представление генеральному директору коммунального предприятия.

Только после этого коммунальщики заменили крышку люка.