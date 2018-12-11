Житель Нягани на служебном «УАЗе» похитил медный кабель

11 Дек. 12:40 2018-12-11T12:40:09+03:00

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Получить деньги за краденый кабель житель Нягани не успел, его задержали полицейские. Мужчина имел наглость украденный на работе кабель привезти на служебной машине.

- Задержан молодой человек, совершивший хищение 92 килограмм медного кабеля стоимостью более 30 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что работает водителем организации подрядчиков одного из крупных предприятий города. Сотрудник без труда проник на территорию производственной базы ДНС-10, загрузил в рабочий автомобиль «УАЗ» 30 метров медного кабеля для сдачи в пункт приёма цветметалла. После того, как злоумышленник проехал контрольно-пропускной пункт, он направился в пункт приема металла, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В отношении воришки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.