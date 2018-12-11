2018-12-11T12:40:09+03:00
Происшествия

Житель Нягани на служебном «УАЗе» похитил медный кабель

Его задержали в пункте приёма цветного металла
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Получить деньги за краденый кабель житель Нягани не успел, его задержали полицейские. Мужчина имел наглость украденный на работе кабель привезти на служебной машине.

- Задержан молодой человек, совершивший хищение 92 килограмм медного кабеля стоимостью более 30 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что работает водителем организации подрядчиков одного из крупных предприятий города. Сотрудник без труда проник на территорию производственной базы ДНС-10, загрузил в рабочий автомобиль «УАЗ» 30 метров медного кабеля для сдачи в пункт приёма цветметалла. После того, как злоумышленник проехал контрольно-пропускной пункт, он направился в пункт приема металла, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска.

В отношении воришки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека