Жители Югры могут получить КраудКойны на «Марафон благоустройства»

11 Дек. 12:29 2018-12-11T12:29:27+03:00

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Центр «Открытый регион» объявляет в Ханты-Мансийском автономном округе о начале регистрации в общественных обсуждениях «Марафон благоустройства».

По информации организаторов, принять участие в них может любой неравнодушный житель Югры. В течении 2-х недель участники обсудят и предложат идеи, как сделать города региона уютнее, красивее и удобнее.

- Для того, чтобы принять участие в краудсорсинговом проекте «Марафон благоустройства» необходимо зарегистрироваться на площадке. Затем выполнить задания проекта. По итогам общественных обсуждений наиболее активные участники будут награждены призами. Особо отметим, что, выполняя задания, инициативные югорчане зарабатывают игровую валюту CrowdCoin (КраудКойны) и смогут выиграть призы, - рассказала заместитель начальника отдела по обеспечению механизмов центра «Открытый регион» Мария Павек.

Заявки на регистрацию принимаются до 17 декабря. Дискуссии на крауд-площадке завершатся 27 декабря.