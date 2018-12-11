2018-12-11T11:53:40+03:00
Происшествия

В Нижневартовске судят свидетеля за дачу ложных показаний

Он пытался спасти от тюрьмы приятеля
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Штраф, исправительные работы либо арест ожидает лгуна из Нижневартовска. Мужчина пытался обмануть суд.

По информации следственного комитета ХМАО, в Нижневартовском городском суде рассматривалось уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном лишении человека свободы и в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель дал в суде заведомо ложные показания в пользу подсудимого. Вместе с тем, следствием были собраны достаточные доказательства вины подсудимого, и по уголовному делу состоялся обвинительный приговор. Приятель получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Теперь уголовное дело возбуждено и в отношении свидетеля, давшего в судебном заседании заведомо ложные показания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека