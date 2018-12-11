В Нижневартовске судят свидетеля за дачу ложных показаний

11 Дек. 11:53 2018-12-11T11:53:40+03:00

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Штраф, исправительные работы либо арест ожидает лгуна из Нижневартовска. Мужчина пытался обмануть суд.

По информации следственного комитета ХМАО, в Нижневартовском городском суде рассматривалось уголовное дело по обвинению местного жителя в незаконном лишении человека свободы и в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель дал в суде заведомо ложные показания в пользу подсудимого. Вместе с тем, следствием были собраны достаточные доказательства вины подсудимого, и по уголовному делу состоялся обвинительный приговор. Приятель получил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы.

Теперь уголовное дело возбуждено и в отношении свидетеля, давшего в судебном заседании заведомо ложные показания.