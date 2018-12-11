2018-12-11T11:32:01+03:00
Общество

В Нижневартовске открывают ледовый каток

Через пару часов на лёд смогут выйти активные горожане
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

На улице Пермская в Нижневартовске в три часа 11 декабря дня откроют первый каток. В этом году в городе планируют запустить более десяти муниципальных и коммерческих площадок для занятий активными видами спорта.

По информации администрации города, 13 декабря открываются два катка на 60 лет Октября, где роллердром и на спортивной площадке по проспекту Победы. А 14 декабря спортивные площадки ждут вартовчан с коньками на улицах Нефтяников и Маршала Жукова.

- В первой половине декабря планируем открыть 13 ледовых катков для занятий зимними видами спорта. 6 из них будут работать возле школ №2, 5, 13, 22, 30 и 31. Еще семь муниципальных катков будут подготовлены в микрорайонах города. Для посетителей эти площадки бесплатны. В этом году площадки оборудуем пунктами обогрева, они будут освещены, а музыкальное сопровождение и иллюминация катков создаст настроение. Коньки можно взять напрокат. Более 400 пар будут доступн», - рассказала заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации города Надежда Волчанина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека