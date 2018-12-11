В Нижневартовске открывают ледовый каток

11 Дек. 11:32 2018-12-11T11:32:01+03:00

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На улице Пермская в Нижневартовске в три часа 11 декабря дня откроют первый каток. В этом году в городе планируют запустить более десяти муниципальных и коммерческих площадок для занятий активными видами спорта.

По информации администрации города, 13 декабря открываются два катка на 60 лет Октября, где роллердром и на спортивной площадке по проспекту Победы. А 14 декабря спортивные площадки ждут вартовчан с коньками на улицах Нефтяников и Маршала Жукова.

- В первой половине декабря планируем открыть 13 ледовых катков для занятий зимними видами спорта. 6 из них будут работать возле школ №2, 5, 13, 22, 30 и 31. Еще семь муниципальных катков будут подготовлены в микрорайонах города. Для посетителей эти площадки бесплатны. В этом году площадки оборудуем пунктами обогрева, они будут освещены, а музыкальное сопровождение и иллюминация катков создаст настроение. Коньки можно взять напрокат. Более 400 пар будут доступн», - рассказала заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации города Надежда Волчанина.