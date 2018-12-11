2018-12-11T10:42:28+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске из полыхающей квартиры спасатели вынесли женщину

Она была без сознания
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Женщину пожарные передали медикамЖенщину пожарные передали медикамФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоэтажки в Нефтеюганске поступил спасателям 10 декабря около пяти вечера.

Жильцы дома успели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарного отряда.

Огнеборцы по прибытии, вошли в квартиру через окно и обнаружили там женщину без сознания. Они вынесли ее на воздух и передали медикам.

- Возгорание удалось потушить за 15 минут. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и 3 единицы техники, - сообщает пресс-служба МЧС по Югре.

Местом возгорания стала кухня – полыхал кухонный гарнитур. Причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека