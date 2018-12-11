В Нефтеюганске из полыхающей квартиры спасатели вынесли женщину
Она была без сознания
Женщину пожарные передали медикамФото: Татьяна Коркина
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Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже многоэтажки в Нефтеюганске поступил спасателям 10 декабря около пяти вечера.
Жильцы дома успели самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарного отряда.
Огнеборцы по прибытии, вошли в квартиру через окно и обнаружили там женщину без сознания. Они вынесли ее на воздух и передали медикам.
- Возгорание удалось потушить за 15 минут. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и 3 единицы техники, - сообщает пресс-служба МЧС по Югре.
Местом возгорания стала кухня – полыхал кухонный гарнитур. Причину случившегося устанавливают дознаватели МЧС России.